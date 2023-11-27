Политолог высказался о санкциях против России: «Не дают ожидаемых результатов»

МОСКВА, 27 ноября, ФедералПресс. Команда экспертного портала дебатов и мнений PublicO узнала мнение у генерального директора российского совета по международным делам, доцента МГИМО МИД России Ивана Тимофеева о том, как повлияли санкции Запада на Россию.
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