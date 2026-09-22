Великобритания впервые запустила торпеду с подводного дрона

Zuma\TASS Британия впервые запустила тяжелую торпеду с беспилотного подводного аппарата. Испытание прошло в рамках программы по разработке подлодок нового поколения, систем искусственного интеллекта и подводных дронов.
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