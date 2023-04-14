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Клин SHAMAN на песню «Мы» набрал более миллиона просмотров за два дня

Клин SHAMAN на песню «Мы» набрал более миллиона просмотров за два дня

Певец SHAMAN выпустил клип на трек «Мы», который сумел набрать более миллиона просмотров за два дня. Поклонники оценили творчество музыканта по достоинству.

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