Путин призвал смотреть за «горизонт текущего десятилетия» после окончания работы МКС

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о том, что следует смотреть за «горизонт текущего десятилетия» после окончания работы Международной космической станции (МКС), несмотря на то, что существует возможность продления ее работы.
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о том, что следует смотреть за «горизонт текущего десятилетия» после окончания работы Международной космической станции (МКС), несмотря на то, что существует возможность продления ее работы.
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