Военное обозрение

3 263 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Загуменов
    на колени , сука 😡Представитель ЕК:...
  • федор
    Фашисты вас видно история ничему не научила. Смотрите чтобы зиму сами пережили, а рагульё своё получит по полной прог...Немецкое издание:...
  • Лидия Санникова
    Насмешили... Про себя вспомните в Сталинграде.Немецкое издание:...

Планирующая торпеда: система HAAWC для самолетов P-8A Poseidon дошла до начальной оперативной готовности

Планирующая торпеда: система HAAWC для самолетов P-8A Poseidon дошла до начальной оперативной готовности

Самолет P-8A сбрасывает торпеду Mk 54 с парашютной системой Морская авиация ВМС США довела до стадии начальной оперативной готовности комплект оборудования HAAWC.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх