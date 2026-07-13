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Газета.ру

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В авиакатастрофе на Багамах погибли участники музыкальной группы The Pond Band

В авиакатастрофе на Багамах погибли участники музыкальной группы The Pond Band

В авиакатастрофе на Багамских островах погибли музыканты местной группы The Pond Band и диджей. Об этом, ссылаясь на заявление багамского профсоюза музыкантов и представителей развлекательной индустрии, сообщает агентство Associated Press.

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