Михалков требует лишить Пугачеву всего

Эту "уличную девку" за предательство родной страны России лишить всех наград, статуса и привилегий в нашей стране! Ей не место в нашем Великом Народе Российском!!!.

Нет у человека, когда-то поднятого страной и получившего все от страны, права плевать на свою Родину и свой народ. Наказание быть должно непременно.

И

Иринушка

Просто надоело постоянное напоминание об этой семейке тварюшек. Если уж на то пошло, то на просторах СССР не менее, а даже более была популярна Ротару, которая пугачихе по голосу фору давала и даст и сейчас. И что, давайте эту хохлокрысу тоже теперь вспоминать ???