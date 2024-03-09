Ну, это все! После того, как Пугачева вдруг захотела ответить певцу Стасу Михайлову - бессвязной речью, гримасой, якобы старого человека, и голосом старой калоши, сказав при этом, что "нормальные люди в эту страну не вернутся", закрутилось все уже по-серьезному! Госдума на следующий день кипела.
Михалков требует лишить Пугачеву всего
Комментарии
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АЧ
Александр Чумак
Эту "уличную девку" за предательство родной страны России лишить всех наград, статуса и привилегий в нашей стране! Ей не место в нашем Великом Народе Российском!!!.
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9 час.
Иринушка
Нет у человека, когда-то поднятого страной и получившего все от страны, права плевать на свою Родину и свой народ. Наказание быть должно непременно.
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2 час.
И
Иринушка
Просто надоело постоянное напоминание об этой семейке тварюшек. Если уж на то пошло, то на просторах СССР не менее, а даже более была популярна Ротару, которая пугачихе по голосу фору давала и даст и сейчас. И что, давайте эту хохлокрысу тоже теперь вспоминать ???
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46 мин.
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