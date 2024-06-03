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Почти половина школьников хотели бы перейти на домашнее обучение

Почти половина школьников хотели бы перейти на домашнее обучение

Среди учеников, которые посещают занятия в школе, 44% хотели бы учиться на домашнем обучении. Среди причин, по которым они хотели бы учиться дома, школьники называли конфликты с одноклассниками (этот вариант выбрали 32% опрошенных, необходимость в индивидуальном подходе (32%) и необходимость в индивидуальном графике (27%).

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