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Стало известно, где и с кем сейчас живет Маша Распутина

Стало известно, где и с кем сейчас живет Маша Распутина

В этом году певице исполнилось 60 лет. Российская певица Маша Распутина не уезжала из России после начала спецоперации на Украине, хотя с этой страной ее связывает детство и юность, а в Киеве у нее до сих пор проживает много друзей, пишет MK.

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