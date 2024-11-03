Стало известно, где и с кем сейчас живет Маша Распутина

В этом году певице исполнилось 60 лет. Российская певица Маша Распутина не уезжала из России после начала спецоперации на Украине, хотя с этой страной ее связывает детство и юность, а в Киеве у нее до сих пор проживает много друзей, пишет MK.
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