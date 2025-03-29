В Rutube опровергли информацию о блокировке видеохостинга в Турции

Ранее в стране ограничивали доступ к YouTube и другим популярным платформам на фоне протестов в СтамбулеПредставители видеохостинга Rutube заявили, что данные о блокировке сервиса в Турции не соответствуют действительности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии