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Генсек ООН Гутерриш обсудил с Эрдоганом продление и расширение сделки по вывозу зерна с Украины

Генсек ООН Гутерриш обсудил с Эрдоганом продление и расширение сделки по вывозу зерна с Украины

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш обсудил с турецким лидером Реджепом Эрдоганом продление и расширение соглашения по вывозу зерна с украинской территории.

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