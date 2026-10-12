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Количество заданий в ЕГЭ по истории и математике увеличится в 2027 году

Количество заданий в ЕГЭ по истории и математике увеличится в 2027 году

В 2027 году число заданий в ЕГЭ вырастет только по двум предметам. Об этом сообщается на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

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