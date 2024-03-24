Скорость и выносливость: ученые рассказали, как кофе влияет на мышцы человека Алиса БронскаяУченые из Национального университета Сингапура обнаружили, что тригонеллин — природное вещество, содержащееся в кофе, способно улучшить работу мышц и предотвратить их разрушение.
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