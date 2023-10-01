В Питере таджики предъявили русским девушкам за внешний вид. Куда мы катимся

Всем здравствуйте, друзья. Просто читаю в последнее время новости и искренне не понимаю куда мы катимся, куда катится наше казалось бы светское общество… Очередная просто дикая история из Санкт-Петербурга, где нам опять пытаются навязать какие-то чуждые законы и понятия.