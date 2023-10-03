Более 70 бригад Водоканала со спецтехникой вывел дождь на улицы Северной столицы

Как сообщил Росгидрометцентр, 3 октября с 20:00 и до утра 4 октября в Петербурге ожидаются ливни. В связи с этим Водоканал заранее предпринимает необходимые меры для предотвращения появления локальных скоплений воды, заявила пресс-служба предприятия.