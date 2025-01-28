Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Гражданство России: Хочешь иметь паспорт — возьми в руки «калаш» и докажи, что достоин

Гражданство России: Хочешь иметь паспорт — возьми в руки «калаш» и докажи, что достоин

Без принятия присяги о главном документе, удостоверяющем личность, даже мечтать не стоит Евгений Берсенев Фото: Егор Алеев/ТАСС Материал комментируют: Георгий Федоров Проект закона, согласно которому иностранец не сможет получить гражданство РФ, если не примет соответствующую присягу, одобрен российским правительством.

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Комментарии
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Alex Nемо
Прошерстить всех &quot;граждан&quot; получивших гражданство России с 2000 года и обязать принять присягу. Можно представить сколько из  них откажутся это делать учитывая обязательность  подписания этого документа со всеми последствиями, особенно в части &quot;с оружием в руках защищать РФ&quot; особенно в возрасте с 18 до 45 лет...
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