Гражданство России: Хочешь иметь паспорт — возьми в руки «калаш» и докажи, что достоин

Alex Nемо

Прошерстить всех "граждан" получивших гражданство России с 2000 года и обязать принять присягу. Можно представить сколько из них откажутся это делать учитывая обязательность подписания этого документа со всеми последствиями, особенно в части "с оружием в руках защищать РФ" особенно в возрасте с 18 до 45 лет...