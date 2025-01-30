В Чечне прокомментировали сообщения об «исчезновении» Кадырова

Дудаев пояснил, что с начала года глава республики «активно приступил к выполнению своей деятельности, держит все вопросы на личном контроле», а аспекты его работы «из открытой официальной части» публикуются на различных платформах.
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