Новейший полноприводный Hyundai Tucson — и всего 2,8 млн рублей. В Казахстане начали выпускать обновлённый Hyundai Tucson

В России автомобили Hyundai больше не производят, а вот в Казахстане сборку авто корейского бренда наращивают — если не количественно, то качественно: в соседней стране начали выпускать обновленный кроссовер Hyundai Tucson.
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