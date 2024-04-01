Армения жалуется, что её впихнули в ЕАЭС. Не пора ли помочь Еревану из ЕАЭС выйти?

28 марта Ален Симонян — спикер Национального Собрания (Парламент) республики Армения, в эфире Общественного телевидения выдал очередной по счёту фирменный «перл» (ну прямо действительно смысловую жемчужину) с целью потыкать палкой большого северного соседа.
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