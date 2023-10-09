Дочернее общество ГК «Детский мир» запускает программу приобретения акций ПАО «Детский мир» в дополнение к публичной оферте о приобретении бумаг (обязательное предложение АО «ДМФА»), которое поступило в компанию 5 октября 2023 года, следует из сообщений пресс-службы «Детского мира».