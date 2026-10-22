Авито представил итоги 2026 года на рынке стройки и ремонта. Так, спрос на ремонтные работы за год вырос на 24% (по итогам сентября), на строительные — на 15 %.
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