Мужчины часто любят пугать нас, что если мы станем феминистками - то не видать нам джентльменов! Равноправия хотите? Тогда идите в шахту (зачем?) и сумки свои из магазина сами таскайте, не просите мужчину вам помочь! Дамы, признавайтесь, как часто вам носят пакеты из магазина посторонние мужчины? Как часто подают пальто, открывают дверцу машины, платят в ресторанах и прочих заведениях, дарят подарки, цветы и мягкие игрушки? Признаюсь первой: за всю мою жизнь ни один ПОСТОРОННИЙ мужчина не сделал для меня ничего.
Феминистка - значит, таскай сама свои пакеты
Комментарии
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Платон Платонов
Да про меня, вообще, никому, ничего, никогда. Забыла Склероза Морозова?!
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1 г.
Элина Морозова
Тогда и молчи. Мне уже надоели твои глупости про тебя.
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1 г.
Элина Морозова
Угу. Настоящий мужчина всегда сделает замечание даме, что она неправильно несет шпалу))
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1 г.
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