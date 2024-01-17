НАТО на летнем саммите в США планирует усилить оборону и поддержку Киева

Заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса (НАТО) Мирча Джоанэ сообщил, что военно-политический блок в рамках летнего саммита в Соединенных Штатах собирается укрепить коллективную оборону, в том числе системы противовоздушной обороны.
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