Адвокат генерала Попова: СК не может отказать в возбуждении дела о госизмене

Адвокат генерала Попова Буйновский: Следствие даст ход делу об утечке на Украину.Адвокат генерала Ивана Попова Сергей Буйновский заявил РИА Новости, что ожидает положительного решения следствия на обращение защиты о возбуждении уголовного дела после утечки на Украину документов под грифом "совершенно секретно".