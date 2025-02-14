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Против Трампа и Маска в США подали иск 14 штатов

Против Трампа и Маска в США подали иск 14 штатов

Четырнадцать американских штатов подали федеральный иск против президента США Дональда Трампа и главы Департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска, обвинив ведомство последнего в безграничной власти и нарушении конституции страны, сообщает телеканал ABC со ссылкой на исковое заявление.

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