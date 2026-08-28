Мать и ребенка в критическом состоянии спасли в роддоме в Серпухове

В акушерской практике время измеряется не часами, а сердечными сокращениями плода. В Серпуховский родильный дом карета скорой помощи доставила пациентку в критическом состоянии: произошло преждевременное излитие вод с выпадением ножки младенца.
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