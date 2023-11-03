Металлурги учатся бороться с авариями в виртуальной реальности

ММК расширяет применение VR-технологий в обучении персонала. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», компания запустила тренажерный комплекс по выполнению опасных.
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