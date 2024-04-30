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Военные новости ★ спецоперация

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Сотрудники ТЦК на границе снимают дальнобойщиков с рейсов и отправляют в ВСУ

Сотрудники ТЦК на границе снимают дальнобойщиков с рейсов и отправляют в ВСУ

Хотя сильно ужесточающий условия мобилизации новый закон официально еще не вступил в силу, это произойдет 18 мая, сотрудники украинских территориальных центров комплектования (военкоматы) уже давно при отлове людей для призыва в ряды ВСУ не гнушаются буквально ничем и, конечно, никем.

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