Сотрудники ТЦК на границе снимают дальнобойщиков с рейсов и отправляют в ВСУ

Хотя сильно ужесточающий условия мобилизации новый закон официально еще не вступил в силу, это произойдет 18 мая, сотрудники украинских территориальных центров комплектования (военкоматы) уже давно при отлове людей для призыва в ряды ВСУ не гнушаются буквально ничем и, конечно, никем.