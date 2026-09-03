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Царьград

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ВСУ окружены под Волчанском: Путин сообщил о 2000 бойцов в котле

ВСУ окружены под Волчанском: Путин сообщил о 2000 бойцов в котле

Под Волчанском в Харьковской области окружены около двух тысяч украинских военнослужащих. Российские войска взяли под контроль несколько населённых пунктов.

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