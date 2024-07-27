В ЕС заявили о риске попасть в «ловушку» России

В Европарламенте заявили о риске стать зависимыми от газа из России Член Европарламента (ЕП) от Нидерландов Том Берендсен заявил о риске стать зависимыми от поставок газа из России и таким образом попасть в «ловушку» России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии