«BTS больше не возобновят сотрудничество»: нетизены бурно реагируют на бездействие HYBE по отношению к айдолам

Недавний конфликт между Hybe и Ador запустил череду неизбежных процессов. Недоброжелатели, на фоне спада акций конгломерата и внутренних неурядиц, решили подорвать авторитет самого популярного в мире к-поп коллектива BTS.
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