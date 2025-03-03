Во Франции указали на непопулярность Макрона в стране

Глава французской партии Народный республиканский союз (UPR) Франсуа Ассилено заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон не пользуется популярностью в стране, его не могут выносить минимум 80% населения.
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