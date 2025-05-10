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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Арсенал» заплатит «Сосьедаду» за Субименди 60 млн евро отступных

«Арсенал» заплатит «Сосьедаду» за Субименди 60 млн евро отступных

Ранее стало известно, что лондонский клуб договорился о трансфере полузащитника «Реал Сосьедад».  По информации Фабрицио Романо, скоро «канониры» предпримут официальные шаги, чтобы активировать пункт об отступных в размере 60 млн евро.

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