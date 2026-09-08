Денис Паслер и Алексей Орлов открыли в Екатеринбурге ультрасовременную школу

Губернатор Свердловской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Денис Паслер вместе с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым открыли новую ультрасовременную школу № 366 на улице Щорса в Екатеринбурге.
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