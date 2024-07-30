В Рыбном железнодорожный переезд закроют на 9 часов

По информации ведомства, речь идет о переезде 185 км станции Рыбное. 7 августа рабочие будут делать капитальный ремонт пути на участке Дягилево - Рыбное, из-за этого и придется запретить на некоторое время проезд машин через железнодорожные пути.
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