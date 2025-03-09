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Болтон: Трамп лишил Украину помощи из-за ненависти к Зеленскому

Болтон: Трамп лишил Украину помощи из-за ненависти к Зеленскому

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон утверждает, что лидер Штатов Дональд Трамп прекратил предоставлять Украине доступ к разведывательным данным из-за личной неприязни к Владимиру Зеленскому.

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