Болтон: Трамп лишил Украину помощи из-за ненависти к Зеленскому

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон утверждает, что лидер Штатов Дональд Трамп прекратил предоставлять Украине доступ к разведывательным данным из-за личной неприязни к Владимиру Зеленскому.
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