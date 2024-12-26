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Русские пострадавшие в авиакатастрофе в Казахстане доставлены в Москву

Русские пострадавшие в авиакатастрофе в Казахстане доставлены в Москву

Специальный борт вылетел из Актау в Москву с девятью русскими, пострадавшими в авиакатастрофе в Казахстане.

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