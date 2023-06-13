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Экипажи двух украинских БМП сдались в плен под Авдеевкой российским военным

Экипажи двух украинских БМП сдались в плен под Авдеевкой российским военным

В районе Авдеевки Донецкой Народной Республике (ДНР) два украинских экипажа боевых машин пехоты (БМП) сдались в плен российским войскам.

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