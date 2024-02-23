ChatGPT испытал временный приступ "сумасшествия": пользователи стали жаловаться на странные ответы

Пользователи ChatGPT 20 и 21 февраля столкнулись с тем, что чат-бот начал выдавать несвязные ответы, генерировать несуществующие слова, корректировать свои ответы, переключаться между языками и зацикливаться.
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