ФСБ ликвидировала агента ГУР Украины, готовившего теракт в Запорожской области

Сотрудники Федеральной службы безопасности России ликвидировали украинца, который был завербован сотрудниками Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины и готовил теракт на территории Запорожской области.
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