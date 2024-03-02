ФОК планируется построить у нижегородского стадиона "Динамо"

Масштабная реконструкция стадиона "Динамо" в Нижнем Новгороде может начаться в этом году.Проект реконструкции предполагает демонтаж футбольного поля, обустройство на его месте нового с искусственным газоном, а также строительство рядом со стадионом ФОКа.