ФОК планируется построить у нижегородского стадиона "Динамо"

Масштабная реконструкция стадиона "Динамо" в Нижнем Новгороде может начаться в этом году.Проект реконструкции предполагает демонтаж футбольного поля, обустройство на его месте нового с искусственным газоном, а также строительство рядом со стадионом ФОКа.
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