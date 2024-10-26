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Новости СВО. В США заявили, что войска КНДР находятся в РФ и скоро будут отправлены под Курск. Карта боевых действий в Курской области на сегодня 26.10.2014

Новости СВО. В США заявили, что войска КНДР находятся в РФ и скоро будут отправлены под Курск. Карта боевых действий в Курской области на сегодня 26.10.2014

На этом фоне Путин заявил, что морпехи ТОФ взломали оборону ВСУ под Курском. В США заявили, что войска КНДР находятся в РФ и скоро будут отправлены под Курск В США координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Джон Кирби заявил о возможном присутствии войск КНДР на территории России.

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