Новости СВО. В США заявили, что войска КНДР находятся в РФ и скоро будут отправлены под Курск. Карта боевых действий в Курской области на сегодня 26.10.2014

На этом фоне Путин заявил, что морпехи ТОФ взломали оборону ВСУ под Курском. В США заявили, что войска КНДР находятся в РФ и скоро будут отправлены под Курск В США координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Джон Кирби заявил о возможном присутствии войск КНДР на территории России.