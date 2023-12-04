Собянин рассказал о масштабном обновлении Воробьевской набережной

Прогулочный маршрут у Воробьевых гор увеличился на 3 км Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте сообщил о благоустройстве Воробьевской набережной и Аллеи славы звезд зимних Олимпийских игр.