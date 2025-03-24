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Лавров расскажет о переговорах в Эр-Рияде в интервью Первому каналу

Лавров расскажет о переговорах в Эр-Рияде в интервью Первому каналу

В Эр-Рияде завершились переговоры представителей России и США. Министр иностранных дел Сергей Лавров расскажет об этих контактах в интервью Первому каналу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.

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