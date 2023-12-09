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Многодетная россиянка насмерть задавила новорожденного сына во сне

Многодетная россиянка насмерть задавила новорожденного сына во сне

В Ленинградской области расследуют гибель новорожденного мальчика в многодетной семье. Все произошло ночью 9 декабря в деревне Рабитицы, когда 31-летняя мать спала в одной кровати с месячным ребенком, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

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