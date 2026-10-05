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Регионы России

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Россияне переплатили за ЖКХ 103 млрд рублей за три года. Деньги не вернули — их просто зачли в будущих квитанциях. Кто за это ответит?

Россияне переплатили за ЖКХ 103 млрд рублей за три года. Деньги не вернули — их просто зачли в будущих квитанциях. Кто за это ответит?

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ТО, О ЧЁМ НЕ ПРИНЯТО ГОВОРИТЬ В СВОДКАХЕсть цифры, которые должны были бы стать главной новостью года.

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