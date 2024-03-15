Эксперт Меркурис: Бербок находится в изоляции по вопросу передачи Taurus Киеву

Global Look Press/IMAGO/Michael Bihlmayer Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок находится в политической изоляции в Германии из-за своей позиции по поводу передачи ракет Taurus Киеву, заявил британский эксперт Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу The Duran.