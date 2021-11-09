Овечкин забил 741-й гол и догнал Халла, законопроект о Fan ID, «Барса» представила Хави, судьба Сульшера на волоске, новый тренер и вратарь для «Спартака» и другие новости

Лена МиськоСпортОвечкин забил 741-й гол и догнал Халла, законопроект о Fan ID, «Барса» представила Хави, судьба Сульшера на волоске, новый тренер и вратарь для «Спартака» и другие новости☕️ Доброе утро! На дворе вторник, кофе уже готовится, так что просыпаемся и читаем наш ежедневный дайджест 👇 1.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛена МиськоСкаут «ПСЖ» Каттани отказался от поста спортивного директора «Спартака» https://www.sports.ru/football/1103054708-skaut-pszh-kattani-otkazalsya-ot-posta-sportivnogo-direktora-spartaka.html?sl=1 Скаут «ПСЖ» Лука Каттани отказался занять пост спортивного директора «Спартака».Лена Миськои комиссар испугался...Лена МиськоГурцкая — о Ваноли в «Спартаке»: «Это просто глупо. Тогда уже надо было звать собаку Конте» *** почему сразу у Конте? есть и другие приличные собакиRuslan ZakirovПотому что и Массимо был из той же "псарни".Алевтина ТрофимоваНужно вызывать КоломбоЛена МиськоДогнал Ови Бретта Халла, 25 голов до Ягракузнецов владимирИ потратил на эти 741 гол на 69 матчей и почти на 2 сезона меньше чем понадобилось ХаллуЛена МиськоЗдоровскиЛена МиськоГлавное не останавливаться, ещё куча рекордов впереди!кузнецов владимирне такая уж и куча. тех что позади уже больше.Лена Миськону не знаю... мне кажется ему еще забивать и забиватьЛена Миськовпереди ОИ, вот пусть там назабивает ... догонит Ягра)Лена МиськоУникальная история из Турции. Судья Хализ Озкяхья добавил к матчу девять минут, но дал финальный свисток через четыре. Хм. Ну, ок. Игроки закончили, спустились в раздевалки, ушли в душ. И тут Озкяхья все понял. И позвал команды обратно на поле – доигрывать. Игроки бросились: кто переодеваться назад, кто просто одеваться после душа. Работники стадиона обратно включали уже отключенную систему VAR и устанавливали уже разобранные стойки ворот. Позже Озкяхья объяснил: он добавлял 5 минут, но резервный судья показал 9. Настоял на доигрывании, чтобы потом никто на основании этой ошибки не мог бы потребовать переигровку. 💥 Вау-дополнение №1: четыре года назад у Озкяхья уже был случай, когда он добавил четыре минуты, но свистнул после трех. 💥 Вау-дополнение №2: это был последний матч в карьере Озкяхья. «Футбол стал очень уродливым, и мне надоело слушать оскорбления до, во время и после матча. Я перестал любить свою работу, хотя она с самого начала была моей страстью». https://gol.ru/materials/16039Лена МиськоТема с шейхами продолжает развиваться. *** На портале Laverita вышел огромный материал посвященный потенциальной сделке между City Football Group и «Спартаком». Выделяется несколько причин и аргументов, по которым Шейх Мансур может зайти на российский футбольный рынок: 1. City Football Group заинтересованы в развитии своей футбольной империи, а «Спартак» и РПЛ представляет собой хороший сегмент рынка, в который можно инвестировать и расширять свое присутствие. Здесь выделяется «Зенит», с которым, по мнению автора, война между нефтью и газом перейдут еще и на футбольное поле. 2. В очередной раз упоминаются геополитические связи между Россией и ОАЭ, которые вышли на новый уровень после визита Сергея Лаврова на родину владельца «Манчестер Сити». 3. Авиакомпания Etihad Airways перенесла свои операции в терминал C московского аэропорта, который находится в нескольких километрах от стадиона «Открытие Арена».кузнецов владимирчтобы купить эти 20% вопрос надо решать не с Федуном, а в Кремле.Максим КомаровЕсли Мансур убедит Папу, или просто попросит, то в Кремле ему эти 20% подарят. Вместе с Заремой и обоими Федунами.Лена Миськочего это?Лена Миськоя думаю, Кремль уже вмешивается, чтобы уговорить шейхов ;)Лена МиськоПоле стадиона «Ак Барс Арена» приведут в порядок *** За 3,4 миллиона рублей. Реновацию стоимостью 3,4 миллиона рублей проведут на футбольном поле стадиона «Ак Барс Арена» до конца года. Контракт на работы получило ООО «Футбольные поля». Напомним, 8-го августа главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий раскритиковал газон «Ак Барс Арены» и обратился к руководству Татарстана с просьбой принять меры в связи с низким качеством газона на «Ак Барс Арене».Лена МиськоМутко против, [09.11.2021 10:46] Турецкий футбольный клуб «Истанбул Башакшехир» хочет выкупить у «Байера» вратаря сборной России Андрея Лунева. По данным источников, тренер стамбульского клуба Эмре Белёзоглу (бывший футболист «Атлетико», «Интера» и вообще один из лучших турецких футболистов) хочет видеть Лунева у себя в команде уже в зимнее трансферное окно. При этом, по моим данным сам Андрей пока не планирует менять команду и хочет доказать свою состоятельность в немецком клубе. В любом случае, по своему будущему в «Байере» Лунев планирует разговаривать с руководством команды в конце декабря.Лена Миськолюбопытно, хоть один интерес турецких клубов когда-нибудь заканчивается реальным трансфером ;)Лена Миськозависла на чтении заголовка: «Сассуоло» опроверг информацию об обмене Бога на Миранчука»Лена Мисько«Зенит» предложил «Боке» 6,5 млн евро за 19-летнего хавбека Медину. Аргентинский клуб хочет 13 млн (El Entrasigente) «Зенит» интересуется полузащитником «Бока Хуниорс» Кристианом Мединой, сообщает El Entrasigente. https://m.sports.ru/football/1103056988-zenit-predlozhil-boke-6-5-mln-evro-za-19-letnego-xavbeka-medinu-klub-x.htmlЛена МиськоЧто творят, Медину продают... Хоть не с меккой в придачу?кузнецов владимирАтакующий полузащитник «Нефтехимика» Александр Юшин входит в сферу интересов трёх клубов Премьер-лиги. Согласно информации , 26-летним игроком интересуются «Краснодар», «Рубин» и «Урал». Стоит сказать, что Александр Юшин на сегодняшний день возглавляет рейтинг бомбардиров первенства ФНЛ. В 21 игре сезона 2021/2022 Юшин записал на свой счёт 16 голов и 4 голевых паса. Эксперты портала transfermarkt оценивают Александра Юшина в 350 тысяч евро. При этом есть информация, что в действующем контракте игрока с «Нефтехимиком» прописана сумма отступных – приблизительно 10 миллионов рублей.Лена Мисько«Спартак» и «Локомотив» не стали обращаться в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС по судейству Ивана Сиденкова в дерби, пишет «Чемпионат». @pressboxЛена МиськоСтранная реакция клубов. Сиденков судил настолько отвратительно, что чуть ли Казарцева не вспоминаешь. Такое ощущение, что судьи не было на матч, и словили первого попавшегося мужика около стадиона, дали ему свисток и сказали суди. Но видимо дали понять, что протест сейчас лишнее дело. При этом опять же не понятна реакция клубов. Таким образом не улучшить судейский корпус, когда неготового к матчу судью не готовы оценить непосредственные участники этого бардака.Лена МиськоТравма полузащитника «Локомотива» Алексиса Бека Бека оказалась несерьезной. Как сообщили Sport24 в пресс-службе клуба, игрока понадобится несколько дней на восстановление. После этого он будет включен в полноценный тренировочный процесс и будет планомерно готовиться к матчу с «Ахматом». А на официальных ресурсах «Локомотив» снова молчит, никакой информации. Как не было ее по Тино Анджорину и другим игрокам. @pressboxЛена МиськоЦСКА планирует качественное усиление зимой — Арустамян Московский ЦСКА планирует усиление состава в зимнее трансферное окно, сообщил журналист https://matchtv.ru/football/rpl/matchtvnews_NI1434080_CSKA_planirujet_kachestvennoje_usilenije_zimoj__ArustamanЛена МиськоМутко против, [09.11.2021 15:55] Нобель говорит по делу. 15 ноября совет директоров ПФК ЦСКА, по данным Арустамяна, будет рассматривать вопрос качественного усиления состава команды. Речь идет о поиске не менее двух игроков-потенциальных лидеров. В то же время, наши источники считают, что на совете ожидается непростой разговор из-за серьезных претензий акционеров к качеству управления и организации системных процессов в клубе. Источники отмечают, что в начале 2020 года аудит зафиксировал фактическое банкротство ЦСКА (дефицит текущего бюджета достигал 2 млрд. руб.), неудовлетворительное состояние инфраструктуры (в первую очередь, базы и детской школы). Были вопросы и к общей системе управления. Складывалось ощущение, что деньги от продажи игроков расходовались неэффективно и не инвестировались в развитие клуба. За последние полтора года финансовое состояние ЦСКА удалось стабилизировать, армейцы получили рекордный для российских команд последних лет бюджет развития. Однако старая гвардия управленцев в лице Гинера-Бабаева не смогла грамотно использовать ресурсы и кардинально изменить ситуацию. ЦСКА продолжает находиться в системном кризисе. В такой ситуации ожидаемо, что прежде чем что-то согласовывать и одобрять, совет директоров запросит от менеджмента гарантий эффективной работы и продуктивного использования финансовых средств, предоставляемых команде.Лена МиськоХалк лучший в чемпионате Бразилии по показателям гол+голевой пас 🔝🇧🇷 📊Всего на счету 35-летнего игрока в этом розыгрыше турнира 11 голов и 7 голевых передач. Это лучший показатель среди игроков чемпионата после 30 туров.кузнецов владимирсовсем беда с футболом в Бразилии, если у лучшего бомбардира после 30 туров только 11+7. во времена Пеле по 5 голов за матч бомбардиры забивали.Лена Миськовсе научились ставить автобускузнецов владимирскорее всех нормальных игроков в Европу вытащили. остались одни ветераны да вчерашние школьники.Лена Миськодаже в Голландии хотя там же от обороны никто не играет... ну почти.... но вот в воскресенье Гоу Эхеды против Аякса "стояли молча в ряд". И отстояли таки нулевую ничью... причем это вторая подряд у Аякса, но такой трехэтажный автобус я последний раз в Голландии видела у Витесса СлуцкогоЛена Миськоможет и так... Бразилию не смотрю... время неудобное ))кузнецов владимирда там на самом деле и смотреть особо не на что. в основном одно дуболомство. сколько не смотрю футбол где играют две южноамериканские команды ничего кроме битья друг-друга по ногам не вижу.Лена МиськоРУСАДА расследует дело российского триатлониста, в пробе которого обнаружен ЭПО По информации «Матч ТВ», в данный момент РУСАДА проводит обработку результатов в деле российского триатлониста, чья проба, взятая весной 2021 года, показала наличие следов эритропоэтина. https://matchtv.ru/doping/matchtvnews_NI1434273_RUSADA_rassledujet_delo_rossijskogo_triatlonista_v_probe_kotorogo_obnaruzhen_EPOЛена Мисько⚡️Еще один российский триатлонист может быть дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил Это нарушение станет четвертым в команде за год. Если будет доказана вина спортсмена, будут запущены санкции в отношении Федерации триатлона России.Комментировать
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