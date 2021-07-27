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«Я предпочту американского акционера»: Венедиктов сделал признание в ответ на компромат Соловьёва

«Я предпочту американского акционера»: Венедиктов сделал признание в ответ на компромат Соловьёва

Владимир Соловьёв обнародовал компромат на главного редактора и совладельца радио «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова.

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2011
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Nikolaev Vadim
Закрыть этого ушлёпка и на дооолгий срок!! И газетёнку его паршивую!
юрий томилин
ты курнул. ЭХО не газета. а радио. Не кури анашу. Вообще не кури, последствия могут быть печальными.
galinasalmistu Андрианова
Томилин,грубоват,однако.Или так "артистично" за " Эхо" переживаешь?
юрий томилин
Упаси Бог. пережевать за этого вонючего еврея, с его корявыми зубами и лысым черепом может только конченный идиот. Просто когда что то пишешь хоть википедию смотри, коль не знаешь ни хера. Или у мамки спроси.
Александр Зиборов
Русофоб и враг России наймит Венедиктов должен сидеть - на колу или в тюрьме. Пусть выбирает...
Валентин Щербаков
Какая лживая, продажная, наглая жидовская гнида.....
Борис Воробьев
А зубы, как у зека с приличным лагерным стажем
Александр Зиборов
Vladimir Lioubimcev
Ну и рожи....
Vladimir Lioubimcev
Ну и почему "Эхо" не признают иностранным агентом? Или Гусинский в жопу "наш"?
mark nikitin
А почему Советская Красная Армия не вошла в Берлин 23 июня 1941 года...? ------------------------ Процесс только начался и идёт с большим сопротивлением со стороны проамериканских эллит.
Виктория Иванова
Хоть бы на свои 30000000000000 серебренников зубы отремонтировал, смотреть невозможно, хотя, я думаю, и с зубами от тоже будет тошнотворен.
Malina
У Венедиктова на лбу "горит" надпись: ПРЕДАТЕЛЬ
Вадим Скоробогатов
Как вы о нём мягко.....МРАЗЬ ЛЖИВАЯ он....
Вадим Скоробогатов
Почему этот ЛЖИВЫЙ УБЛЮДОК ещё не сидит???За ЛОЖЬ, ЗА РАЗЖИГАНИЕ....
mark nikitin
Борис Осипов
Nikolay Gerasimenko
Мне кто нибудь из присутствующих сможет объяснить как получилось , что отъявленных мерзавцев, льющих дерьмо на Россию, финансирует Гос.компания "Газпром" да ещё и в тандеме с беглым вором Гусинским?
Сергей Чукланов
Николай! "Тайна сия велика есть..."
Виктор Геманов
Контролёры и наблюдатели, где вы? Или вам имидж страны неважен?

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