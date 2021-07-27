Сергей ЕБизнес и финансы«Я предпочту американского акционера»: Венедиктов сделал признание в ответ на компромат Соловьёва Владимир Соловьёв обнародовал компромат на главного редактора и совладельца радио «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова.Вернуться к статье2011НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNikolaev VadimЗакрыть этого ушлёпка и на дооолгий срок!! И газетёнку его паршивую!ЮТюрий томилинты курнул. ЭХО не газета. а радио. Не кури анашу. Вообще не кури, последствия могут быть печальными.GАgalinasalmistu АндриановаТомилин,грубоват,однако.Или так "артистично" за " Эхо" переживаешь?ЮТюрий томилинУпаси Бог. пережевать за этого вонючего еврея, с его корявыми зубами и лысым черепом может только конченный идиот. Просто когда что то пишешь хоть википедию смотри, коль не знаешь ни хера. Или у мамки спроси.Александр ЗиборовРусофоб и враг России наймит Венедиктов должен сидеть - на колу или в тюрьме. Пусть выбирает...Валентин ЩербаковКакая лживая, продажная, наглая жидовская гнида.....Борис ВоробьевА зубы, как у зека с приличным лагерным стажемАлександр ЗиборовVladimir LioubimcevНу и рожи....Vladimir LioubimcevНу и почему "Эхо" не признают иностранным агентом? Или Гусинский в жопу "наш"?mark nikitinА почему Советская Красная Армия не вошла в Берлин 23 июня 1941 года...? ------------------------ Процесс только начался и идёт с большим сопротивлением со стороны проамериканских эллит.ВИВиктория ИвановаХоть бы на свои 30000000000000 серебренников зубы отремонтировал, смотреть невозможно, хотя, я думаю, и с зубами от тоже будет тошнотворен.MMalinaУ Венедиктова на лбу "горит" надпись: ПРЕДАТЕЛЬВСВадим СкоробогатовКак вы о нём мягко.....МРАЗЬ ЛЖИВАЯ он....ВСВадим СкоробогатовПочему этот ЛЖИВЫЙ УБЛЮДОК ещё не сидит???За ЛОЖЬ, ЗА РАЗЖИГАНИЕ....mark nikitinБОБорис ОсиповNikolay GerasimenkoМне кто нибудь из присутствующих сможет объяснить как получилось , что отъявленных мерзавцев, льющих дерьмо на Россию, финансирует Гос.компания "Газпром" да ещё и в тандеме с беглым вором Гусинским?СЧСергей ЧуклановНиколай! "Тайна сия велика есть..."Виктор ГемановКонтролёры и наблюдатели, где вы? Или вам имидж страны неважен?Комментировать
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