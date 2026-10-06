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Царьград

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ERR: Эстония усилила контроль границы с Латвией из-за мигрантов

ERR: Эстония усилила контроль границы с Латвией из-за мигрантов

Эстония усилила контроль на границе с Латвией после притока мигрантов из Африки и Азии. За неделю задержаны 41 человек.

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